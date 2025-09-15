Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çoluk çocuk demeden bir aileyi yok etmişlerdi: Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu

- Güncelleme:
Batman'da 4 kişilik aile pusu kurularak katledildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Vahşetin nedeninin ise iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma olduğu öğrenildi.

Türkiye bugün Batman'ın Beşiri ilçesindeki vahşetle güne uyandı. 4 kişilik ailenin aracına pusu kurularak ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan araç içerisindeki 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) hayatını kaybetti.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''14 Eylül saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir'' denildi.

Batman'da yapılan otopsiden sonra Şanlı ailesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

VAHŞETİN NEDENİ PES DEDİRTTİ

Sabah'ın haberine göre, iki aile arasındaki husumetin geçmişinde hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma olayı bulunuyor. Mehmet Şanlı'nın kardeşi, husumetli olduğu aileden kız kaçırmış, iki gün sonra genç kız ailesine teslim edilmişti.

Olay büyümeden sonlandırılmış olsa da taraflar arasında gerilim devam etmişti. İki aile arasında yaklaşık iki yıl önce çıkan taşlı ve sopalı kavgada ise 15 kişinin yaralanmıştı. Son yaşanan silahlı saldırının ise hem arazi meselesi hem de kız kaçırma olayının etkisiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

