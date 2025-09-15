Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Market kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Market kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

- Güncelleme:
Market kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı
Bursa, Yangın, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir çocuğun zincir marketi ateşe verdiği görüntüler kameraya yansımıştı. Kısa süre sonra yakalanan çocuğun bir ay önce de başka bir yerde yangın çıkardığı tespit edildi.

Dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan markete giren 10 yaşındaki M.R.K isimli çocuk, raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kaplarken, market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Marketi kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen otluk alandaki yangının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Marketi kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı - 2. Resim

Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

