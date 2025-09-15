Market kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan markete giren 10 yaşındaki M.R.K isimli çocuk, raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kaplarken, market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen otluk alandaki yangının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.