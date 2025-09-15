Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldi

- Güncelleme:
Denizli'de cuma günü bir krom madeninde meydana gelen göçükten 25 saat sonra alkışlar eşliğinde sağ olarak çıkartılan Hüseyin Turan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.'ye ait Karanfil Ocakta 12 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde göçük yaşandı. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kalırken, madeni çıkarmak için açılan tünelin yan tarafından gelen pasaya gömülen 2 işçi saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldi - 1. Resim

Mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmaların 24'üncü saatinde işçilerden Ömer Duran sağ olarak kurtarıldı.

Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldi - 2. Resim

ALKIŞLARLA KARŞILANMIŞTI

Göçük sırasında ayağının üzerine devrilen kaya parçasının altında sıkışan Ömer Duran'ın kurtarılmasından 1 saat sonra ise beline kadar maden pasasına gömülen Hüseyin Turan da sağ olarak madenden çıkarıldı. Alkışlarla karşılanan madencinin ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cumartesi gününden bu yana üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hüseyin Turan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Madencinin cenazesinin yapılan otopsinin ardından, ikinci vakti Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

