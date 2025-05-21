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İstanbul'da inşaat alanında göçük! 2 işçi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da inşaat alanında göçük! 2 işçi kurtarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Sabır Caddesi'ndeki inşaat alanında işçilerin kalıp çaktığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada işçilerden 2'si toprak altında kaldı.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan işçiler A.K. ve M.K. ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul'da inşaat alanında göçük! 2 işçi kurtarıldı - 1. Resim

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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