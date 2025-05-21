İstanbul'da inşaat alanında göçük! 2 işçi kurtarıldı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Sabır Caddesi'ndeki inşaat alanında işçilerin kalıp çaktığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada işçilerden 2'si toprak altında kaldı.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan işçiler A.K. ve M.K. ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar