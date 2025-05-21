Murat Kurum'dan 2B arazilerine tapu müjdesi! 5 milyon vatandaş için "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayacağız" dedi. Kurum, "Tapu sorununu çözmek için adımları atacağız. 5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına iştirak edecek.

"BEKLEYENLERE TAPULARINI KAZANDIRACAĞIZ"

Konuşmasında "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz" diyen Kurum; "Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

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KONUT FİYATLARINA AYAR: SİSTEM İSTANBUL'DAN BAŞLAYACAK

Kurum diğer yandan konut fiyatlarındaki manipülasyonu engellemek için değer bilgi merkezinin kurulacağını söyledi. Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaş bu sistemde evinin gerçek maliyetini öğrenebilecek. Taşınmazın gerçek değeri için yanındaki binalarla kıyaslanacak. Vatandaşı rahatsız eden manipülasyonlardan artık etkilenmeyecek. Sistem ilk kez İstanbul'dan başlanacak. 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak sistem 2027'nin ortasına kadar tamamlanacak ve Türkiye dijital alt yapıyı hazır hale getireceğiz." şeklinde bilgi verdi.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmektedir.