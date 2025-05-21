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Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı! Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı! Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı  Ertan Yıldız da "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

EV HAPSİ KARARI

Etkin pişmanlıktan yararlanan Yıldız, bu kapsamda 2 kez ifade verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Yıldız ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya'da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi, dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı.

Bu şahıslar da kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı. Hakkımda isnat edilen Capacity AVM'den rüşvet istenmesi konusunda benim hiçbir dahlim bulunmamakla beraber söz konusu olay Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz bana burada taşıyıcı perdelerin kesilerek binanın depreme riskli hale geldiğini, buralarda otoparkların iptal edilerek dükkan yapıldığını söyledi."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı! Ertan Yıldız tahliye edildi - 1. Resim

CHP'DEN İHRACI İSTENDİ

Öte yandan CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdi. Karamanlı, "Ertan Yıldız isimli Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili olmanın vasıf ve mahiyetlerini yitirmiştir. İvedilikle disipline sevk edilerek bununla birlikte parti üyeliğinden ihraç edilmesini arz ederim" dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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