Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur

Denizli-Aydın otoyolu üzerinde M.K. idaresindeki 03 ABN 997 plakalı otomobil trafikte insanların canını hiçe sayarak süratle ters yönde ilerledi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Ters şeritten ilerleyen otomobil trafikteki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, aracın ters yönden ilerleyişi bir araç kamerası tarafından kayıt edildi. Aydın yönüne ters istikamette trafiği tehlikeye düşürerek seyir halinde olan aracın görüntüleri Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarma Komutanlığınca tespit edildi.

DİNLENME TESİSİNDE YAKININI UNUTMUŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda kural ihlali yapan araç sürücüsüne ulaşan ekipler, yapılan tespitler sonucunda otomobil sürücüsünün dinlenme tesisinde unuttuğu yakınını almak maksadıyla U dönüşü yaptığı ve ters yönde ilerlemeye başladığı tespit edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli işlemleri yaptı. Ayrıca sürücü M.K. hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.