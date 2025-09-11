Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur

Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli-Aydın yolunda ters yönde ilerleyen araç büyük tehlike saçtı. Hakkında adli soruşturma başlatılan şahsın dinlenme tesisinde unuttuğu arkadaşını almak için ters yönde gittiği ortaya çıktı.

Denizli-Aydın otoyolu üzerinde M.K. idaresindeki 03 ABN 997 plakalı otomobil trafikte insanların canını hiçe sayarak süratle ters yönde ilerledi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Ters şeritten ilerleyen otomobil trafikteki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, aracın ters yönden ilerleyişi bir araç kamerası tarafından kayıt edildi. Aydın yönüne ters istikamette trafiği tehlikeye düşürerek seyir halinde olan aracın görüntüleri Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarma Komutanlığınca tespit edildi.

Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur - 1. Resim

DİNLENME TESİSİNDE YAKININI UNUTMUŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda kural ihlali yapan araç sürücüsüne ulaşan ekipler, yapılan tespitler sonucunda otomobil sürücüsünün dinlenme tesisinde unuttuğu yakınını almak maksadıyla U dönüşü yaptığı ve ters yönde ilerlemeye başladığı tespit edildi.

Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur - 2. Resim

Ekipler, otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli işlemleri yaptı. Ayrıca sürücü M.K. hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu’da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm…Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Gündem2 belediye daha AK Parti'ye geçti!Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlar konuştu! Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'e 4. saldırı - GündemEğlence mekanı sahibine 4. saldırı!Mahkemeden kongre kararı! CHP'liler "Kayyımlık bitmiştir" dedi; Gürsel Tekin meydan okudu - GündemKayyımlık bitti mi? Gürsel Tekin meydan okuduKurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok - GündemKılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok!Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonuyla ilgili çok konuşulacak sözler: Engellemeye çalışanlar oldu, güçleri yetmedi - Gündem"Operasyonu engellemeye çalışanlar oldu"İsrail'in Suriye'de TSK'yı hedef aldığı iddiası! MSB'den sert tepki - Gündemİsrail'in Suriye'de TSK'yı hedef aldığı iddiası yalanlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...