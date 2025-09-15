Gürsel Tekin'den 'erteleme' kararı sonrası ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) merakla beklenen 'şaibeli kurultay' davasında karar çıktı. 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan dava, 24 Ekim'e ertelendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan ve duruşmayı Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında takip eden Gürsel Tekin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesini değerlendirdi.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz" diyen Tekin, kendisinin CHP'deki emeğini herkesin bileceğini kaydetti.

Tekin, parti için çok şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"SORUNSUZ, SIKINTISIZ MESELELERİ BİTİRECEĞİZ"

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı: