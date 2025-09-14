Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Tekin, dün Sarıyer'deki binaya gitmiş, Özgür Özel gelmeden de binadan ayrılmıştı. Bunun üzerine Özel "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar." açıklamasını yapmıştı.

Gürsel Tekin, Özgür Özel'in kendisine karşı kurduğu cümlelere sert karşılık verdi. Özgür Özel'in ağabeyi olduğunu vurgulayan Tekin, "O cümlesi kendisine yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam, kaçmayacağımı yedi düvel bilir." dedi.

Özgür Özel ile sözlerinden dolayı görüşme talebinde bulunmayacağının da altını çizen Tekin, "Hakkımı hepsine haram ediyorum." diye konuştu.

Gürsel Tekin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın genel başkandan ricam, bizim hukuksal bir görevimiz var. Arkadaşlarımızla görevimizi yapıp gitmek istiyoruz. Yalanlarla, iftiralarla partililerimizi bize saldırtmalar falan, umarım son olur.

Ö ZG Ü R Ö ZEL' İ N S Ö ZLER İ NE CEVAP

Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. O cümlesi kendisine yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam, kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik.

Ş A İ BEL İ KURULTAY DAVASI

Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıkar. Biz görevimizle meşgulüz.

Parti kaçkınlarını televizyonlarına çağırıyorsunuz. Yapmayın. Bizim kıblemiz dürüstlük, insanlık. Buna da son verin. Ben de davet bekliyorum. Çokça televizyonun davetini öteledim. Benim garip ablam izlerken yalanlarınızdan dolayı ağladı.

Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Emekten yana bir partiyiz. Bu faşist kafalardan kurtulmak için çalışıyoruz.

Ö ZG Ü R Ö ZEL İ LE G Ö R Ü Ş ME TALEB İ OLACAK MI?

Dünkü laflarından sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır, günahtır. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, tepeden bakma, bir kısım sözde kendine gazeteci aydın diyen insanların küçümseyen lafları... Vazgeçin bunlardan. Kimsiniz siz?

Beni konuşmaya mecbur etmeyin. Sonra her gün konuşurum, kimse kusura bakmasın. CHP'yi muhafaza etmek benim ve arkadaşlarımın namusudur."