CHP'de gözler kurultay davasında! Özel Genel Merkez'de, Tekin Sarıyer'de

Bugün bütün gözler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali davasına çevrildi.

Davacılar bu kurultayın iptal edilmesini, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılmasını, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesini istiyor.

Öte yandan 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi isteniyor.

CHP lideri Özel, "mutlak butlan" ihtimaline karşı gelişmeleri partinin merkez yönetim kurulu ile genel merkezden takip etti.

KILIÇDAROĞLU NEREDEN TAKİP EDİYOR?

Kılıçdaroğlu’nun, olası bir karar ile Genel Merkeze polis eşliğinde girmek istemediği, bir süre beklemeyi planladığı ifade edildi.

GÜRSEL TEKİN SARIYER'DEN AYRILMIYOR

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın duruşması başlarken, Gürsel Tekin ise CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasından duruşmayı takip etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.