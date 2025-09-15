Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > AK Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber! 2 ay süren hayat mücadelesini kaybetti

AK Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber! 2 ay süren hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber! 2 ay süren hayat mücadelesini kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in eşi ve iki çocuk annesi Merve Demirel, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Demirel, tedavi gördüğü hastanede iki ay süren hayat mücadelesini kaybetti.

Korkunç kaza, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde, 17 Temmuz gününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı otomobil, yol kenarında yürüyen 32 yaşındaki Merve Demirel'e çarptı.

Ak Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber! 2 ay süren hayat mücadelesini kaybetti - 1. Resim

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Birol Dovanbek cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm gündeme damga vurduMarmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu - 3. SayfaDün toprağa verilen şehit bugün baba olduBir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çekti - 3. SayfaBir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çektiKocaeli'de korku dolu anlar! Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı - 3. SayfaÇocuklarının yanında boğazını sıkıp tokatladıÇoluk çocuk demeden bir aileyi yok etmişlerdi: Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu - 3. SayfaBatman'daki vahşetin nedeni belli oldu!Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldi - 3. SayfaAlkışlarla karşılanan madenciden acı haberMarket kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı - 3. SayfaMarket kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasında
Sonraki Haber Yükleniyor...