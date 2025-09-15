Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı

Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı

Güncelleme:
Kayseri'de tramvay yolunda karşıya geçmeye çalışan yayayı kazadan duraktaki güvenlik görevlisinin dikkati kurtardı.

Kayseri'de bir vatandaş tramvay hattından karşıya geçmek istedi. Hattı kontrol etmeyen vatandaş durağa gelen tramvayı görmedi. Dikkatsiz yaya duraktaki güvenlik personelinin dikkati sayesinde tramvayın altında kalmaktan kurtuldu.

Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı - 1. Resim

"DİKKAT HAYAT KURTARIR"

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, "Dikkat hayat kurtarır. Tramvay hattında dikkatsizce karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımız, güvenlik görevlisi personelimizin zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir kazadan korunmuş oldu. Vatandaşlarımızdan ricamız; okulların açıldığı bu günlerde, hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Lütfen yaya geçitlerini kullanın, her iki yönü dikkatlice kontrol edin. Unutmayalım, küçük bir dikkat, büyük kazaları önler. Sizlerin bu konuda sağlayacağınız destek ve göstereceğiniz duyarlılık, istenmeyen kazaların önüne geçmek için yapılan çalışmalara güç katacaktır. Sağlıklı günler, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

