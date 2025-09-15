Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu

Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan ve dün toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in haziran ayında boşandığı eşi bugün doğum yaptı. Erkek bebeğe şehit düşen babasının adı verildi.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Yeşil'in haziran ayında boşandığı Özlem Uygun, bugün doğum yaptı. Erkek bebeğe şehit düşen babasının adı verildi.

Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu - 1. Resim

AİLE FERTLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anne Özlem Uygun ikinci çocuğunu dünyaya getirirken, doğum sonrası hastanede büyük hüzün yaşandı. Aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

Yeni doğan bebeğe, şehidin hatırasını yaşatmak için "Yücel" adı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber! 2 ay süren hayat mücadelesini kaybetti - 3. SayfaAK Partili başkan yardımcısının eşinden acı haber!Bir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çekti - 3. SayfaBir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çektiKocaeli'de korku dolu anlar! Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı - 3. SayfaÇocuklarının yanında boğazını sıkıp tokatladıÇoluk çocuk demeden bir aileyi yok etmişlerdi: Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu - 3. SayfaBatman'daki vahşetin nedeni belli oldu!Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldi - 3. SayfaAlkışlarla karşılanan madenciden acı haberMarket kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı - 3. SayfaMarket kundaklamıştı! 10 yaşındaki çocuk devlet korumasında
Sonraki Haber Yükleniyor...