Yürek burkan tesadüf: Dün toprağa verilen şehit bugün baba oldu
Kütahya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan ve dün toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in haziran ayında boşandığı eşi bugün doğum yaptı. Erkek bebeğe şehit düşen babasının adı verildi.
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Çavuş Yeşil'in haziran ayında boşandığı Özlem Uygun, bugün doğum yaptı. Erkek bebeğe şehit düşen babasının adı verildi.
AİLE FERTLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Anne Özlem Uygun ikinci çocuğunu dünyaya getirirken, doğum sonrası hastanede büyük hüzün yaşandı. Aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.
Yeni doğan bebeğe, şehidin hatırasını yaşatmak için "Yücel" adı verildi.
