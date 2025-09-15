Birol Dovanbek cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm gündeme damga vurdu

Yozgat'ta gerçekleşen olayda 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölüm ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işleniyor.

Programda bazı detaylar ortaya çıkarken cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek'in yayın sırasındaki cevapları kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, "Birol Dovanbek cinayeti çözüldü mü?" İşte yaşanan son gelişmeler....

BİROL DOVANBEK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Henüz Birol Dovanbek cinayeti çözülmemiştir. Olayla ilgili hâlâ belirsizlikler sürüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ya da mahkeme kararı bulunmuyor.

BİROL DOVANBEK'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Ortaya atılan iddialar doğrultusunda 27 yaşındaki Birol Dovanbek’in baba Cemal Dovanbek tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ancak şu anda resmi bir kanıt yoktur.

Cemal Dovanbek, olay günü ile ilgili "Bir şeylerin üstüne yığıldığımı hatırlıyorum. Bir şeyleri itmiş olabilirim" dedi.

Olay günü Birol, babasıyla beraber otele giriş yaptı. Ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz halde bulundu. Anne Birsel Çirkinköse, eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tuttu.

Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı ifade edilirken babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürdü. Bu açıklamasıyla tüm şüpheleri üzerine çeken babanın cinayeti işlediğine dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır.