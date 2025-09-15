Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

NOW TV'nin yeni dizisi Sahtekar'ın yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyircilerin dikkatini şimdiden çeken Sahtekar dizisinin başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz rol alıyor. Arama motorlarında, "Sahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları öne çıkıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in üstlendiği Sahtekar dizisi için geri sayım başladı. NOW TV’nin yeni dizisi, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gündeminde. Peki, Sahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

SAHTEKAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sahtekar dizisinde ilk sezonun yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi. Dizide ilk bölümün 2025 Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Kulis bilgilerine göre, Sahtekar dizisinde ilk sezonun Ekim ayına sarkma ihtimali de söz konusu. Dizinin yayınlanacağı tarihle ilgili resmi duyurular yakından takip ediliyor.

SAHTEKAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Babasıyla birlikte ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan, saygın iş insanı Hidayet Kutman’ın önemli bir davasını üstleniyor. Ertan'ın asıl hikayesi, davayı çözmek adına son derece usta bir sahtekar olan Reyhan’dan yardım istemesiyle başlıyor. Bu iş birliği, her iki karakteri de adım adım tehlikeli bir oyunun içine sürüklüyor.

SAHTEKAR DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLER?

Yeni sezona damga vurması beklenen Sahtekar dizisinin oyuncuları arasında Hilal Altınbilek, Burak Deniz, Tamer Levent, Perihan Savaş, Elçin Afacan ve Yüsra Geyik yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

