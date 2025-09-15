Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül İSKİ Kadıköy arıza ve su kesintisi

Kadıköy'de sular ne zaman gelecek açıklandı. 16 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi duyuruldu. Yapılacak kesintiden ise Bostancı, Kozyatağı ve Erenköy gibi yoğun nüfuslu mahalleler de etkilenecek.

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 16 Eylül Salı günü bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, bölgede altyapı hattı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşların suya erişiminde geçici aksamalar yaşanacağı belirtildi.

16 EYLÜL İSKİ KADIKÖY ARIZA VE SU KESİNTİSİ

İSKİ’nin açıklamasına göre 16 Eylül’de Kadıköy’deki su kesintisi yaklaşık 8 saat sürecek. Altyapı hattı deplase çalışmaları kapsamında yapılan planlı kesintiler, uzun vadede su dağıtımının düzenli şekilde devam etmesini sağlamak için gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde etkili olacağı, vatandaşların önceden su ihtiyacını karşılamaları gerektiği ifade edildi.

KADIKÖY'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahalleleri yer alıyor.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 16 EYLÜL?

Planlı çalışmalar doğrultusunda Kadıköy’deki su kesintisi sabah saat 10.00’da başlayacak. Kesintinin yaklaşık 8 saat sürmesi beklenirken suların akşam saat 18.00 civarında yeniden verilmesi planlanıyor.