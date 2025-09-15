Can Holding soruşturmasında sıcak gelişme! Kenan Tekdağ'a ev hapsi, 5 şüpheli tutuklandı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ’nitelikli dolandırıcılık’, ’vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu, Cemal Can, Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma sürerken bu sabah saatlerinde 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahısların savcılıkta suçlamalara ilişkin ifade işlemleri tamamlandı. İfade veren şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama' suçlarından tutuklama, şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ da 'örgüt' ve 'aklama' suçlarından 'ev hapsi' ile 'yurtdışı çıkış yasağı' tedbir talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.