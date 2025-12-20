Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, halı sahada futbol maçı sırasında aniden yere düşerek hayatını kaybetti. Sahada yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Halı sahada hayatını kaybetti! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise halı sahanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası