Halı sahada hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, halı sahada futbol maçı sırasında aniden yere düşerek hayatını kaybetti. Sahada yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken aniden rahatsızlanan Muhammed Beşir Ahmetoğlu, kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybetti.
- Muhammed Beşir Ahmetoğlu, halı sahada maç yaparken yere yığıldı.
- Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.
- Yaşanan anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise halı sahanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
