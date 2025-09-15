Espanyol-Mallorca maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? La Liga 4. hafta heyecanı başladı!

Espanyol-Mallorca maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netleşti. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak!

ESPANYOL-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga 4. hafta mücadelesinde Espanyol, sahasında Mallorca’yı konuk edecek. Futbolseverler, heyecan dolu Espanyol-Mallorca maçını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Mücadele VRCDE Stadyumu’nda oynanacak.

ESPANYOL-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Mallorca maçı 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Ev sahibi Espanyol, sezonun ilk haftalarındaki performansını sürdürmek ve puanla ayrılmak isterken, Mallorca ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

ESPANYOL-MALLORCA MUHTEMEL 11

Espanyol: Dmitrović, O. E. Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Expósito, Dolan, Milla, Puado, K. García

Mallorca: Román, Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Darder, Morlanes, Torre, Joseph, Muriqi