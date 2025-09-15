Espanyol-Mallorca maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? La Liga 4. hafta heyecanı başladı!
Espanyol-Mallorca maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! İspanya La Liga’da 4. hafta heyecanı hız kesmeden sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Espanyol, sahasında Mallorca’yı konuk edecek.
Espanyol-Mallorca maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netleşti. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak!
ESPANYOL-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
İspanya La Liga 4. hafta mücadelesinde Espanyol, sahasında Mallorca’yı konuk edecek. Futbolseverler, heyecan dolu Espanyol-Mallorca maçını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Mücadele VRCDE Stadyumu’nda oynanacak.
ESPANYOL-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Espanyol-Mallorca maçı 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Ev sahibi Espanyol, sezonun ilk haftalarındaki performansını sürdürmek ve puanla ayrılmak isterken, Mallorca ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
ESPANYOL-MALLORCA MUHTEMEL 11
Espanyol: Dmitrović, O. E. Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Expósito, Dolan, Milla, Puado, K. García
Mallorca: Román, Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Darder, Morlanes, Torre, Joseph, Muriqi