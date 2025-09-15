Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'daki kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti

Bursa'daki kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti

Bursa&#039;daki kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yenişehir eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya, hayatını kaybetti, eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. yaralandı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirirken, eşi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya’nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı.

ESKİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ 

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

