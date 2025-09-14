Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, girdiği marketi savaş alanına çevirdi

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, girdiği marketi savaş alanına çevirdi

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 10 yaşlarında bir çocuk, girdiği markette çakmakla peçeteleri ateşe vererek yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından kontrol altına alınırken markette maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüpheli çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 10 yaşlarındaki bir çocuk, girdiği markette yangını çıkarıp olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. Markete gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı. Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı.

MARKETTE MADDİ HASAR OLUŞTU

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri yangını çıkaran çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

