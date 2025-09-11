Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor!

Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor!
Kültür, Politika, Ceza, Kriminal, Güvenlik, Türkiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk, poligondan iki silah ve 300 mermi çaldı. Şüpheli çocuğun otomobil de çalmaya kalktığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Şüpheliyi arama çalışmaları Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan olayda,  16 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor! - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor! - 2. Resim

BAĞ EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ!

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor! - 3. Resim

H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor! - 4. Resim

Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Show TV, Habertürk... TMSF hepsine el koydu, peki şimdi ne olacak?36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - 3. SayfaKarakol saldırısından çarpıcı detaylar!17 yaşındaki genç işe alınmayınca dehşet saçtı - 3. Sayfa17 yaşındaki genç işe alınmayınca dehşet saçtıİzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandıAdıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı - 3. SayfaAdıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandıBeykoz’da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandı - 3. SayfaBeykoz’da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandıVatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu - 3. SayfaVatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...