Kahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor!
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk, poligondan iki silah ve 300 mermi çaldı. Şüpheli çocuğun otomobil de çalmaya kalktığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Şüpheliyi arama çalışmaları Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.
BAĞ EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ!
H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.
H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.