Aromasıyla damak çatlatıyor! Kahramanmaraş'ın tescilli lezzetinin sofralara yolculuğu başladı

Aromasıyla damak çatlatıyor! Kahramanmaraş'ın tescilli lezzetinin sofralara yolculuğu başladı

Kendine has aroması ve acılığıyla bilinen Maraş biberinin sofralara yolculuğu başladı. Hasat edilen biberler öğütme ve kurutma işleminin ardından bul biber olarak yemeklere lezzet katacak. Bu yıl verimden umutlu olan üreticiler, fiyatların da emeği karşılayacak seviyede olmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almış Maraş biberinde hasat dönemi başladı. Kentin verimli topraklarında yetişen biberler, üreticiler tarafından toplanarak kurutulmak üzere sergilere gönderiliyor.

HEM LEZZETLİ HEM DE SAĞLIKLI 

Kendine özgü aroması, acılığı ve rengiyle bilinen Maraş biberi, hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep gören biber, Kahramanmaraş ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yüzyıllardır bölgede geleneksel yöntemlerle işlenen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralara ulaşıyor. Sabah erken saatlerde tarlalara giren çiftçiler, özenle topladıkları biberleri güneşe sererek kurutmaya bırakıyor. Kentin dört bir yanında kırmızıya bürünen tarlalar ve sergiler, Maraş biberi sezonunun başladığını gözler önüne seriyor.

PUL BİBER OLARAK SOFRALARDA YERİNİ ALIYOR 

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralarda yerini alıyor. Üreticiler, rekoltenin yüksek olmasını beklerken, fiyatların da emeği karşılayacak seviyede olmasını istedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK ZOR" 

Hasat yapanlardan Elif Cengiz, "Tarlada biber topluyoruz. Yaptığımız iş çok zor Maraş biberi de kaliteli güzel" dedi.

Çalışanlardan Mehmet Cengiz de, "Maraş biberi çok güzel havalar sıcak ve zor şartlarda çalışmaya devam edip üretime katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Hem okula giden hem de çalışan Suca Cengiz de "Yaz mevsiminde çalışıp kış mevsiminde okumaya çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum" ifadesini kullandı.

