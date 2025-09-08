Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Kahramanmaraş&#039;ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 02.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem  meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

