Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 02.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı