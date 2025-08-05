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ASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara, ASKİ, Ayaş, Kızılcahamam, Arıza, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Buna göre, bugün Ankara'nın bazı ilçe ve mahallelerinde geçici aksaklıklar meydana gelecek. ASKİ, kesintilerden etkilenecek bölgelerin listesini tek tek paylaştı. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara'da yaşanacak su kesintisi listesini duyurdu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi internet adresini ziyaret etmeye başladı. 

ASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ASKİ, 5 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'nın iki farklı ilçesinde planlı su kesintisi uygulayacağını duyurdu. AYAŞ ve Kızılcıhamam ilçelerinde yaşayan vatandaşların su kesintisine karşı tedbirli olmaları istendi. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde su verilemeyeceği belirtildi.

ASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos 2025'te Ayaş Bayram Mahallesi'nde ana iletim hattı arızası, aynı gün gece saatlerinde ise Kızılcahamam'da terfi istasyonu pompa arızası sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisi gerçekleşecektir.

ASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

ASKİ SU KESİNTİ LİSTESİ YAYINLANDI

Ankara'nın Ayaş ve Kızılcahamam ilçesinde 5 Ağustos Salı günü sular kesilecektir.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 5.08.2025 13:15:00
Tamir Tarihi: 5.08.2025 19:00:00
Detay: Ayaş Bayram Mahallesi'nde 160'lık Ana İletim Hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Bayram Mahallesi

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 5.08.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 6.08.2025 01:00:00
Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu k9 pompa arızası nedeni ile ilçemiz üst kotlarda basınç düşüklüğü oluşacağından su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yenice mahallesi yabanabad sokak(yeşilçamlık sitesi ve civarı) Karşıyaka mahallesi Kadirbey caddesi üst kotları ve civarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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