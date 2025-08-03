ASKİ su kesintisi 3 Ağustos! Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

3 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara su kesintisi yaşayan vatandaşlar ASKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden kesinti bitiş saati, etkilenen ilçe ve mahalleleri araştırılıyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ!

Ankara'da su kesintisi etkili oluyor. 3 Ağustos 2025 Pazar günü sabah saatlerinde başlayan kesintiler şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaşandığı kaydedildi. ASKİ'nin sitesinde yer alan bilgiye göre kesinti Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yaşanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS

3 Ağustos Pazar günü Ankara'da su kesintisi Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yaşanıyor. Kesintilerin etkili olduğu mahalleler ve sona ereceği saat şu şekilde:

Polatlı:

Arıza Tarihi: 3.08.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 3.08.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Söğüt Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

Polatlı:

Arıza Tarihi: 3.08.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 3.08.2025 18:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

Kızılcahamam:

Arıza Tarihi: 2.08.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 19:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K6 Pompası Elektrik Arıza Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Üst Kotları, Karşıyaka, İsmetpaşa ve Yenice Mahallelerinin Alt (Civarları) Kotları