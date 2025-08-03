Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ağustos İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir, GEDİZ, Elektrik Kesintisi, Kemalpaşa, Menderes, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar İzmir GEDİZ elektrik kesintisi üzerinden arıza sorguluyor. 3 Ağustos Pazar günü İzmir'de belirli saat ve aralıklarda birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir elektrik kesintisi bitiş saati araştırılıyor.

İzmir elektrik kesintisi, GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. GDZ elektrik planlı ve anlık kesinti bildirilerine göre 3 Ağustos İzmir elektrik kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! 

İzmir'de elektrik kesintisi detayları paylaştı. Kesinti yaşanan ilçe ve mahalleler GDZ elektrik arıza sorgulama üzerinden belli oldu. 

Kesinti yaşanan ilçeler, Kemalpaşa, Menderes, Kiraz, Torbalı, Ödemiş, Urla ve Karşıyaka ilçelerinde yaşanıyor.

3 AĞUSTOS İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ağustos Pazar günü son erme saati belli oldu. 

İlçeMahalle / BölgeBitiş Saati
KemalpaşaYenmiş, Ulucak İstiklal, Kuyucak (Kuyucak Yolu), Ansızca (Ansızca Yolu)14:00
ÖdemişGölcük17:00
MenderesOğlananası Atatürk, Dokuz Eylül, Oğlananası Cumhuriyet, Kısık, Kazım Karabekir, Bulgurca, Gölcükler13:00
MenderesKemalpaşa, Kasımpaşa, Mithatpaşa, Gazipaşa, Türkmenköy, Altıntepe, Cüneytbey, Görece Cumhuriyet13:00
KirazKaraburç17:00
UrlaBalıklıova, Ildır, Küçükbahçe, Eğlenhoca17:00
KarşıyakaBahariye11:00
Torbalıİnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yazıbaşı, Bahçelievler, Pancar, Ayrancılar, Karakuyu, Karacaağaç, Yoğurtçular, Yeşilköy, Kuşçuburun, Demirci13:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Beşiktaş transferi duyurduKaradeniz'in en büyük gelir kaynaklarından! Hasat başladı: Bu sene kilosu kaç TL olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Ağustos! Buz makinesi, katlanabilir bisiklet ve daha fazlası geliyor - HaberlerBİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Ağustos! Buz makinesi, katlanabilir bisiklet ve daha fazlası geliyorCengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı - HaberlerCengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktıFormula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi - HaberlerFormula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimiTottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerTottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli olduLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçları - HaberlerLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçlarıMasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Buğra Karabulut’un hayatı ve kariyeri - HaberlerMasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Buğra Karabulut’un hayatı ve kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...