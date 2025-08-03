İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi, GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. GDZ elektrik planlı ve anlık kesinti bildirilerine göre 3 Ağustos İzmir elektrik kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ!

İzmir'de elektrik kesintisi detayları paylaştı. Kesinti yaşanan ilçe ve mahalleler GDZ elektrik arıza sorgulama üzerinden belli oldu.

Kesinti yaşanan ilçeler, Kemalpaşa, Menderes, Kiraz, Torbalı, Ödemiş, Urla ve Karşıyaka ilçelerinde yaşanıyor.

3 AĞUSTOS İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ağustos Pazar günü son erme saati belli oldu.