BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintileri birçok mahallede günlük hayatı etkiledi. Şebeke arızaları nedeniyle enerji verilemeyen bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürerken, arızaların kısa süre içerisinde giderilmesi hedefleniyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçeleri kesintilerden doğrudan etkilendi.
İstanbul’un farklı noktalarında meydana gelen elektrik kesintisi şebeke kaynaklı arızalardan kaynaklanıyor. BEDAŞ ekipleri, tüm bölgelerde elektrik hizmetini en kısa sürede normale döndürmek için sahada çalışmalarına devam ediyor. İstanbul BEDAŞ kesinti sorgulama yapılırken elektriklerin geleceği saat de araştırılıyor.
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA
Şebeke arızaları sebebiyle İstanbul’un Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintilerin gece geç saatlerde sona erdirilmesi planlanıyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
ŞİŞLİ
Başlangıç Saati:
20:20
Bitiş Saati:
23:20
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
ESENTEPE Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Başlangıç Saati:
22:17
Bitiş Saati:
00:17
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
RUMELİFENERİ Mah.
GARİPÇE Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.
BAKIRKÖY
Başlangıç Saati:
22:07
Bitiş Saati:
00:07
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
YEŞİLKÖY Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Başlangıç Saati:
21:38
Bitiş Saati:
23:38
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
ORTAKÖY Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Başlangıç Saati:
21:45
Bitiş Saati:
23:45
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
ORMANLI Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.