BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un farklı noktalarında meydana gelen elektrik kesintisi şebeke kaynaklı arızalardan kaynaklanıyor. BEDAŞ ekipleri, tüm bölgelerde elektrik hizmetini en kısa sürede normale döndürmek için sahada çalışmalarına devam ediyor. İstanbul BEDAŞ kesinti sorgulama yapılırken elektriklerin geleceği saat de araştırılıyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

Şebeke arızaları sebebiyle İstanbul’un Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintilerin gece geç saatlerde sona erdirilmesi planlanıyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ŞİŞLİ

Başlangıç Saati:

20:20

Bitiş Saati:

23:20

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler

ESENTEPE Mah.

Açıklama

Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.



SARIYER

Başlangıç Saati:

22:17

Bitiş Saati:

00:17

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler

RUMELİFENERİ Mah.

GARİPÇE Mah.

Açıklama

Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Başlangıç Saati:

22:07

Bitiş Saati:

00:07

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler

YEŞİLKÖY Mah.

Açıklama

Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Başlangıç Saati:

21:38

Bitiş Saati:

23:38

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler

ORTAKÖY Mah.

Açıklama

Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Başlangıç Saati:

21:45

Bitiş Saati:

23:45

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler

ORMANLI Mah.

Açıklama

Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.