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Başakşehir su kesintisi 2-3 Ağustos İSKİ: Başahşehir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir su kesintisi 2-3 Ağustos İSKİ: Başahşehir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde planlı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin resmi açıklamasına göre, farklı mahallelerde yaşanan altyapı sorunları ve enerji kesintileri nedeniyle vatandaşlar geçici süreyle susuz kalacak. Başakşehir su kesintisi sorgulanırken Başahşehir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Başakşehir’in üç farklı mahallesinde 2 Ağustos 2025 tarihinde su kesintisi başladı.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2 Ağustos 2025 itibarıyla başlayan su kesintileri, İSKİ’nin altyapı çalışmaları ve enerji kesintileri nedeniyle bazı mahallelerde etkisini sürdürüyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızalar, geniş çaplı isale hattı sorunlarını beraberinde getirirken, bazı bölgelerde ise enerji kaynaklı kesintiler yaşanıyor.

Başakşehir su kesintisi 2-3 Ağustos İSKİ: Başahşehir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İSKİ KESİNTİ SORGULAMA

Su kesintilerinin güncel durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi kesinti sorgulama sayfası https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti üzerinden detaylı bilgi alabiliyor. İlgili ekranda ilçe, mahalle ve tarih filtrelemesi yapılarak planlı ya da ani gelişen kesintilere dair açıklamalara ulaşılabiliyor.

Başakşehir su kesintisi 2-3 Ağustos İSKİ: Başahşehir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Bahçeşehir 2. Kısım ve Şahintepe mahallelerinde yaşanan 400 mm çaplı ana isale hattı arızalarının 3 Ağustos 2025 günü saat 02.00’ye kadar giderilmesi planlanıyor.

Güvercintepe Mahallesi’nde ise BEDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su hizmeti durdu. Güvercintepe Mahallesi’nde de çalışmaların 3 Ağustos saat 01.00 civarında tamamlanması bekleniyor. Kesinti sonrası suyun kademeli olarak verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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