İSKİ planlı kesinti sorgulama: Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, 2 Ağustos sular saat kaçta gelecek?

İSKİ planlı kesinti sorgulama vatandaşların gündeminde. İSKİ tarafından yürütülen onarım çalışmaları devam ederken, yetkililer kesintinin 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü biteceğini belirtti. Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, 2 Ağustos sular saat kaçta gelecek soruları ise cevap bekliyor.

İSKİ PLANLI KESİNTİ SORGULAMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşanan su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Kurumun resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 31 Temmuz 2025 tarihinde başlayan kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen büyük çaplı bir arızadan kaynaklanıyor.

İSKİ 1200 mm çapındaki ana isale hattında oluşan teknik arıza nedeniyle Avcılar’ın birçok mahallesinde planlı kesinti uygulandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

AVCILAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ tarafından yapılan duyuruda, ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştığı aktarıldı. Yapılan teknik müdahalelerin ardından suyun Avcılar genelinde tekrar verilmesi için planlanan tarih 2 Ağustos 2025 olarak açıklandı.

Arızanın tamamen giderilmesiyle birlikte 2 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 itibarıyla suyun mahallelere kademeli olarak ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

2 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ OLAN MAHALLELER

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: AMBARLI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: CİHANGİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: DENİZKÖŞKLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: FİRUZKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: GÜMÜSPALA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: MUSTAFA KEMALPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLKENT MH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: ÜNİVERSİTE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2025 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.