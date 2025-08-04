Uçaklarda powerbank yasaklandı mı? Uçakta taşınması yasak olan eşyalar ve bagaj kuralları

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu şirketlerine powerbank cihazlarının uçuş sırasında kullanımına yönelik kısıtlama getirilmesi yönünde tavsiye verdiklerini duyurdu. Peki, uçaklarda powerbank yasaklandı mı?

UÇAKLARDA POWERBANK YASAKLANDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçuş güvenliğiyle ilgili önemli bir uyarıda bulunarak, uçaklarda taşınabilir şarj cihazı yani powerbank kullanımına sınırlama getirilmesi yönünde havayolu şirketlerine tavsiyede bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) aracılığıyla yapılan bildirimde powerbank’lerin uçuş sırasında kullanılmasının risk oluşturduğu vurgulandı.

Bilhassa sıkışma, ezilme ya da darbe durumlarında bu cihazların yangına sebep olabileceği belirtilirken, yolculara uçuş esnasında powerbank’leri aktif halde kullanmamaları önerildi.

Henüz yasak kararı getirilmedi fakat havayollarının kendi iç düzenlemeleriyle bu uygulamayı kısa süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor.

UÇAKTA TAŞINMASI YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Uçak yolculuğu öncesinde yolcuların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, yanlarında hangi eşyaları taşıyabilecekleri. Uluslararası havacılık güvenlik kuralları gereği, bazı eşyaların uçak içerisine alınması kesinlikle yasak.

Kabin bagajında taşınması yasak olan başlıca eşyalar arasında patlayıcı, yanıcı, kesici, delici ve ezici maddeler bulunuyor. Çakı, makas, tornavida, matkap gibi aletlerin yanı sıra, parlayıcı sıvılar, aerosol spreyler ve benzeri ürünlerin de uçak kabinine sokulması yasaktır.

Reçetesiz ilaçlar, ambalajsız sıvı gıdalar ve tıbbi raporla onaylanmamış sıvı içerikli ürünler de güvenlik kontrolünde el konulabilecek maddeler arasında yer alır. Duty free alışverişlerinde alınan içki, parfüm gibi ürünlerin ise özel mühürlü poşetlerde ve fatura ile birlikte taşınması gerekir.

UÇAKTA EN FAZLA NE KADAR SIVI TAŞINIR?

Uçakla seyahat eden yolcular, yanlarında taşıyacakları sıvı ürünlerle ilgili de çeşitli sınırlamalara tabidir.

1 Mart 2009’dan bu yana uygulanan sıvı kısıtlamasına göre her yolcunun kabin bagajında taşıyabileceği sıvı miktarı maksimum 1 litre ile sınırlandırılmıştır. Belirtilen miktar her biri en fazla 100 mililitre olacak şekilde 10 adet şeffaf kapta taşınabilir. Tüm bu ürünlerin tek bir şeffaf kilitli poşet içinde bulunması zorunludur.

Uçakta sıvı kısıtlaması içecekler, kremler, diş macunları, şampuanlar, losyonlar, spreyler, lens solüsyonları ve diğer benzeri sıvı ürünler için geçerlidir. İstisnai durumlar ise tıbbi sıvılar ve bebek mamalarıdır. Bu tür ürünlerin taşınabilmesi için reçete, doktor raporu veya sağlık gerekçesini belgeleyen evraklar sunulmalıdır.

Havalimanı güvenlik personeli sıvıların kontrolü sırasında örnek alabilir, hatta yolcudan ürünü açmasını ya da tatmasını isteyebilir. Bu nedenle uçuş öncesi tüm sıvı içerikli ürünlerin gerekli şartlara uygun şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor.