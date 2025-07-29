Uçakta 'taşınabilir şarj cihazı' paniği! İstanbul'a acil dönüş yaptı

Türkiye'den Güney Kore'nin başkenti Seul'e uçuş gerçekleştiren Asiana Airlines'a ait yolcu uçağının, bir yolcunun koltukların arasına taşınabilir şarj cihazını düşürdüğü iddiası üzerine İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Türkiye'den Seul'e giden Asiana Airlines'a ait yolcu uçağının, bir yolcunun koltukların arasına taşınabilir şarj cihazını düşürmesi üzerine İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldığı iddia edildi. Ekran görüntüsü, 29 Temmuz 2025'te erişilen Aiana Airlines AAR552 uçuşuna ait bilgileri göstermektedir. (Fotoğraf: Flightradar24)

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TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI UÇAĞIN ACİL DÖNÜŞÜNE NEDEN OLDU

İddiaya göre İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan AAR552 sefer sayılı uçak, yolcunun koltuk minderleri arasında cihazı kaybetmesi sonucu acil dönüş yapmak zorunda kaldı.