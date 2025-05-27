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Telefon, laptop, powerbank,... ABD uçuşlarında "lityum" alarmı, bagaj yasağı geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Telefon, laptop, powerbank,... ABD uçuşlarında &quot;lityum&quot; alarmı, bagaj yasağı geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD uçuşlarında yeni düzenleme devreye girdi. Yangın riski taşıyan powerbank, telefon, laptop gibi eşyaların check-in bagajında taşınması yasaklandı.

ABD'ye uçuşlarda yeni dönem! Amerikan sivil havacılık otoriteleri lityum pillerdeki yangın riski nedeniyle powerbank, telefon, laptop gibi elektronik cihazlardaki bataryaların uçakların kargo bölümünde taşınmasını yasakladı. 

UÇAKTA, BİLGİSAYAR, TELEFON, POWERBANK YASAK

NTV Para'da yer alan habere göre yeni düzenlemeyle birlikte powerbank, telefon, laptop gibi elektronik cihaz bataryaları artık yalnızca el bagajında taşınmasına izin verilecek. Liste şu şekilde:

* Güç kaynakları (powerbank)
* Telefon şarj kutuları
* Ekstra lityum-iyon piller
* Ekstra lityum-metal piller
* Telefon bataryaları
* Dizüstü bilgisayar pilleri
* Harici batarya paketleri / taşınabilir şarj cihazları

GEREKÇE YANGIN RİSKİ

FAA tarafından yapılan açıklamada, bu cihazlarda yer alan lityum pillerin hasar görmesi, aşırı şarj edilmesi veya yanlış paketlenmesi halinde termal kaçak riskinin ortaya çıktığı ve bu durumun uçağın kargo bölümünde yangın çıkarabileceği uyarısında bulunuldu.

FAA’nın resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Elde taşınan bir çanta kapıda ya da uçakta kontrol edildiğinde, tüm yedek lityum piller ve güç bankaları çantadan çıkarılmalı ve uçak kabininde yolcuyla birlikte taşınmalıdır. Akü terminalleri kısa devreye karşı mutlaka korunmalıdır.”

Kararın alınmasında, son yıllarda batarya kaynaklı yangınların artması ve uçaklarda meydana gelen acil durumların çoğunun lityum pilli cihazlardan kaynaklanması etkili oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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