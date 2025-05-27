ABD'den katil ordusuna silah yağıyor! 90 bin ton silah, bomba ve teçhizat teslim edildi

Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarını genişleterek işgali kalıcılaştırmaya çalışan İsrail’e, ABD’nin askeri yardımları rekor seviyeye ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana ABD’den gelen 800 askeri nakliye uçağı ve 140 gemiyle toplamda 90 bin tondan fazla silah, bomba ve askeri teçhizatın teslim edildiğini açıkladı. Son sevkiyatın, 27 Mayıs sabahı Tel Aviv yakınlarındaki bir askeri üsse ulaştığı belirtildi.

ABD, Gazze ve Lübnan'da soykırım yapan İsrail'e askeri destek vermeye devam ediyor.

Siyonist ordusu 90 bin tondan fazla silah, bomba ve mühimmatın ABD'den gelen 800 uçak ve 140 gemiyle ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.

27 Mayıs sabahı İsrail'e inen son sevkiyat uçağıyla birlikte, teslim edilen askeri teçhizatlar arasında “zırhlı araçlar, mühimmat, koruyucu ekipmanlar ve tıbbi malzemeler” yer aldı.

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YENİ YARDIMLAR YOLDA

Bakanlık açıklamasında, bu desteklerin İsrail ordusunun hedeflerine ulaşması ve operasyonel hazırlıklarını sürdürmesi için kritik rol oynadığı vurgulandı. Lojistik faaliyetler, Katliam ordusunun Üretim ve Tedarik Müdürlüğü, IDF Planlama Direktörlüğü'nün koordinasyonuyla yürütülüyor.

ABD'nin ayrıca İsrail’e yaklaşık 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına daha hazırlandığı öne sürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 54 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 79 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e, yaralı sayısı 10 bin 88'e yükseldiği.