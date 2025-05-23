ABD’deki büyükelçi saldırısında manifesto ortaya çıktı! "Gazze için silaha sarıldım"

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Çarşamba gecesi İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırının faili 30 yaşındaki Elias Rodriguez yazdığı manifesto ortaya çıktı.

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Capital Jewish Museum önünde 21 Mayıs 2025’te yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Elias Rodriguez’in, olaydan önce yazdığı manifesto kamuoyuyla paylaşıldı.

Rodriguez’in kaleme aldığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"İsraillilerin Filistin’e karşı işlediği zulümler tarif edilemez. Bu yazının yazıldığı sırada Gazze Sağlık Bakanlığı, travmatik güç kullanımı sonucu 53.000 kişinin öldüğünü bildiriyor. Tüm bunlar Batı ve Arap hükümetlerinin suç ortaklığıyla mümkün oldu."

- Washington’da İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırı sonrası açılan davada ilk duruşma tamamlandı. Sanık Elias Rodriguez’in ağır suçlamalarla ve ölüm cezası talebiyle yargılandığı davada terör ve nefret suçu soruşturması da yürütülüyor.

"BUSHNELL'E SELAM: FEDAKARLIKLARI BOŞA GİTMEYECEK"

Manifestoda, Şubat 2024’te Gazze protestosu için kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell’e atıf yapıldı. Rodriguez, "Onların fedakarlıkları boşuna değildi" diyerek silahlı direniş çağrısı yaptı. "Silahlı protesto birçok Amerikalıya artık mantıklı bir seçenek gibi geliyor" cümlesi dikkat çekti.

"CEZASIZLIK YANILSAMASINI YIKMALIYIZ"

Rodriguez, Amerika’nın ve müttefiklerinin Filistin’de yaşananlara destek vererek bu suça ortak olduklarını iddia etti. "Guatemala’da bir hekimin gözleri önünde katliam yapıldı ve failler yıllar sonra sokakta yürüyebildi" örneğini veren Rodriguez, "cezasızlık" kavramının sadece Orta Doğu’ya değil, tüm küresel sisteme ait olduğunu savundu.

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"BİRİKEN ÖFKENİN İFADESİ"

Metinde, yaşanan olayların "siyasi protesto" olduğu vurgulandı. "Bu eylem, Protective Edge operasyonundan beri içimde biriken öfkenin ifadesidir" diyen Rodriguez, yaşadığı sürecinin başlangıcını da yine Gazze’ye bağladı.

"İNSANLIK, KİMSEYİ SORUMLULUKTAN MUAF TUTMAZ"

"Bir fail, aynı zamanda bir ebeveyn, bir arkadaş olabilir ama yine de bir canavar olabilir" ifadesiyle metin sona erdi. Rodriguez, "İnsanlık dışı eylemler aslında sıradan insanların elinden çıkıyor. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Rodriguez, saldırının motivasyonunun “Gazze’deki soykırıma karşılık vermek” olduğunu yazdı.

"YAYINLAMAK BİR GEREKLİLİKTİ"

Manifestoyu yayımlayan gazeteci Ken Klippenstein, metni yayınlamasının nedenini şöyle açıkladı:

"Şiddeti övmek için değil, gerçeklerin çarpıtılmasının önüne geçmek için bu belgeyi yayımladım. Güneş ışığı en iyi dezenfektandır."

ÖLÜM CEZASIYLA YARGILANIYOR

Rodriguez hakkında ölüm cezası talep ediliyor. Federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan Rodriguez, terör ve nefret suçu kapsamında da yargılanıyor.

Savcı Jeanine Pirro, saldırının antisemitik bir nefret eylemi olduğunu vurgulayarak "Antisemitizme müsamaha yok" dedi. FBI ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından yapılan ortak açıklamada ise olayın "hedefli bir terör saldırısı" olarak değerlendirildiği duyuruldu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ, CEZAEVİNDE KALACAK

30 yaşındaki Elias Rodriguez, federal mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verilen duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanığın gözaltı duruşmasından feragat ettiğini ve cezaevinde kalmayı kabul ettiğini açıkladı. Bir sonraki duruşma 18 Haziran’da yapılacak.

Mahkeme belgelerine göre Rodriguez, saldırıda 9 mm tabanca kullandı. İsrailli diplomatları arkadan vurarak yere düşüren sanık, ardından tekrar ateş açtı. Olay yerinde 21 boş kovan bulundu.

SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANDI, SİLAH YASAL SATIN ALINDI

ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan silahın 2020 yılında Illinois’te yasal olarak satın alındığı tespit edildi. Rodriguez’in Chicago’dan Washington’a uçarak geldiği ve saldırıdan yalnızca üç saat önce etkinlik bileti aldığı bildirildi.

FBI: MANİFESTO VE DİJİTAL İZLER İNCELENİYOR

FBI, sanığın dijital geçmişini, sosyal medya hesaplarını ve internette yayımladığı manifestoları incelemeye aldı. FBI Saha Ofisi yetkilisi Steven J. Jensen, "Tüm elektronik cihazlar ve yazılar analiz ediliyor" dedi.

Rodriguez, iki birinci derece cinayet, yabancı yetkiliyi öldürme, ateşli silahla suç işleme gibi çok sayıda ağır suçtan yargılanıyor. Federal savcılığın açıklamasına göre bu suçlardan biri ya da daha fazlası ölüm cezası ile sonuçlanabilir.

YENİ SUÇLAMALAR BEKLENİYOR

FBI ve Washington Polisi, Elias Rodriguez’in geçmiş bağlantılarını, seyahat kayıtlarını ve olay öncesi görüşmelerini araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

20 Mayıs 2025 akşamı saat 21.00 sularında Washington’daki Capital Jewish Museum yakınında gerçekleştirilen saldırıda, "Özgür Filistin" sloganı atan Elias Rodriguez iki İsrail büyükelçiliği çalışanını silahla öldürmüştü. Rodriguez olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.