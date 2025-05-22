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ABD'yi sarsan saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;yi sarsan saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu ve gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü duyurdu.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'yi sarsan saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü - 1. Resim

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

TRUMP: NEFRET VE RADİKALİZMİN ABD'DE YERİ YOK

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı hakkında Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD'yi sarsan saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü - 2. Resim

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız hayatını kaybedenlerin sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon X üzerinden, saldırıyı "antisemitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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