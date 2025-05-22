İsrail elçiliğine saldıran Elias Rodriguez kimdir? Örgüt bağlantısı deşifre edildi

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Çarşamba gecesi İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırının faili 30 yaşındaki Elias Rodriguez olarak açıklandı. İki büyükelçilik personelinin hayatını kaybettiği olayın ardından yakalanan Rodriguez’in radikal sol bir örgüte bağlı olduğu tespit edildi.

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Çarşamba gecesi düzenlenen silahlı saldırıda, İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görev yapan iki personel hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN ÖRGÜT BAĞLANTISI NETLEŞTİ

Saldırganın geçmişine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Elias Rodriguez’in, Chicago merkezli “Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi” adlı radikal sol eğilimli bir yapının aktif üyesi olduğu belirtildi.

Ayrıca, Afro-Amerikan tarihi üzerine araştırmalar yapan The HistoryMakers adlı kuruluşta “sözlü tarih araştırmacısı” olarak çalıştığı öğrenildi.

Rodriguez’in daha önce çeşitli protesto ve kampüs eylemlerine katıldığı, dijital mecralarda “anti-siyonist” ve “devrimci mücadele” çağrılarında bulunduğu kaydedildi. FBI yetkilileri, şahsın dijital arşivine el konulduğunu ve çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları, saldırganın yere kırmızı bir kefiye attığını ve “tek çözüm intifada devrimi” şeklinde slogan attığını aktardı. Saldırganın sorgusu FBI ve Washington Bölge Savcılığı eşgüdümünde sürüyor.

NELER OLDU?

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington’da Yahudi Müzesi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrailli diplomat öldürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz” dedi.