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California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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California&#039;daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde dün küçük bir uçak asker ailelerinin bulunduğu yerleşim yerine düştü. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen son açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı yer aldı.

San Diego Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada en az 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili düzenlenen basın toplantısında San Diego İtfaiye Departmanı yetkilileri, kaza anında havadaki sisin çok yoğun olduğunu belirtti.

San Diego İtfaiye Yardımcı Şefi Dan Eddy, küçük uçaktaki yolcu sayısının bilinmediğini ancak hayatını kaybeden 2 kişinin uçaktaki yolculardan olduğunu ifade etti.

California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EV ZARAR GÖRDÜ

Eddy, uçağın yerleşim yerine düştüğü kazada, yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığını, olay yerindeki birkaç sokağın tahliye edildiğini dile getirdi.

California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ASKER AİLELERİNİN YAŞADIĞI YERE DÜŞTÜ!

San Diego yerel yetkilileri, "Cessna 550" tipi özel uçağın, asker ailelerinin yoğun yaşadığı bir yerleşkeye düştüğünü ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının bulunduğu yerleşkede çok sayıda acil durum ekibinin arama-kurtarma çalışması yaptığı görüldü.

California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedeni ve uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin bilgi toplamaya çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde "Cessna 550" tipi uçağın dün yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğü bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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