Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?
Bayi Toplantısı filmi, 5 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak'ın yaptığı Bedran Güzel'in yönettiği film 2020 yılında beyaz perdede gösterime girdi. Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? soruların cevabı merak ediliyor.
Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyonda yayınlanmaya başladı.
Senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin karşısına çıkan film İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini anlatıyor. Peki, "Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?
Namık, Adem ve Sadık geçimini sağlamak adına esnaflık yapmaktadır. Birbirlerini tanımayan üç adam, bayi toplantısında tanışır.
Başlarına birtakım olaylar geçer ve kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmek zorundadır.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman