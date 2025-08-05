Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyonda yayınlanmaya başladı.

Senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin karşısına çıkan film İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini anlatıyor. Peki, "Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Namık, Adem ve Sadık geçimini sağlamak adına esnaflık yapmaktadır. Birbirlerini tanımayan üç adam, bayi toplantısında tanışır.

Başlarına birtakım olaylar geçer ve kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmek zorundadır.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman