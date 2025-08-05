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Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?
İndirimli, Film, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayi Toplantısı filmi, 5 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak'ın yaptığı Bedran Güzel'in yönettiği film 2020 yılında beyaz perdede gösterime girdi. Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? soruların cevabı merak ediliyor.

Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyonda yayınlanmaya başladı.

Senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin karşısına çıkan film İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini anlatıyor. Peki, "Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? - 1. Resim

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Namık, Adem ve Sadık geçimini sağlamak adına esnaflık yapmaktadır. Birbirlerini tanımayan üç adam, bayi toplantısında tanışır. 

Başlarına birtakım olaylar geçer ve kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmek zorundadır.

Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? - 2. Resim

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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