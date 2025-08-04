Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Song Young-Kyu kimdir, neden öldü? Extreme Job filmiyle tanınıyordu

Song Young-Kyu kimdir, neden öldü? Extreme Job filmiyle tanınıyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Song Young-Kyu kimdir, neden öldü? Extreme Job filmiyle tanınıyordu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada konuşulan Güney Koreli oyuncu Song Young-Kyu ölü bulundu. Oyuncu, geçtiğimiz Haziran ayında alkollü araç kullanma nedeniyle tutuklanmış ve bu nedenle bazı projelerden çıkarılmıştı. 55 yaşındaki Song Young-Ku ölüm nedeni gündeme geldi.

Extreme Job filminde Şef Choi rolüyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük beğeni toplayan Song Young Kyu, 55 yaşında hayatını kaybetti. Aracında ölü bulunan oyuncu sosyal medyada dünya gündeminde yer aldı. Peki, Song Young-Kyu kimdir, neden öldü?

SONG YOUNG KYU NEDEN ÖLDÜ?

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Seul'ün güneyinde yer alan Yongin şehrine bağlı Cheoin-gu bölgesindeki bir aracın içinde hareketsiz şekilde bulundu. 

Yerel saatle sabah 8 sularında bulunan cesedin, polis olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını ve intihar notu bulunmadığını duyurdu. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor. 

Song Young-Kyu kimdir, neden öldü? Extreme Job filmiyle tanınıyordu - 1. Resim

SONG YOUNG KYU KİMDİR?

18 Nisan 1970 doğumlu Song Young Kyu, 1994 yılında tiyatro sahnesinde kariyerine başladı.  30 yılı aşkın bir süre boyunca Kore televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden biri olan Song Young Kyu, sevilen bir isim oldu. 

En çok tanınan yapımlarından biri, 2019 yapımı Extreme Job filmindeki Komiser Choi rolüydü.

Ayrıca Hwarang, The Defects ve The Winning Try gibi projelerde de yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeşil altın için hasat zamanı! Sabah erkenden bahçeye koşuyorlar, tek endişeleri var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU kesinti sorgulama: 4-5 Ağustos İzmir Konak ve Bornova su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU kesinti sorgulama: 4-5 Ağustos İzmir Konak ve Bornova su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Bengisu Avcı kimdir, kaç yaşında? 'Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu - HaberlerBengisu Avcı kimdir, kaç yaşında? 'Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı? - Haberler‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı?İzmir su kesintisi 6 Ağustos'ta başlıyor! İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - Haberlerİzmir su kesintisi 6 Ağustos'ta başlıyor! İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?Fenerbahçe Feyenoord’u elerse kiminle eşleşecek, Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakibi belli oldu - HaberlerFenerbahçe Feyenoord’u elerse kiminle eşleşecek, Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakibi belli olduDaegu - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı canlı yayın bilgileri gündemde - HaberlerDaegu - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı canlı yayın bilgileri gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...