Song Young-Kyu kimdir, neden öldü? Extreme Job filmiyle tanınıyordu

Extreme Job filminde Şef Choi rolüyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük beğeni toplayan Song Young Kyu, 55 yaşında hayatını kaybetti. Aracında ölü bulunan oyuncu sosyal medyada dünya gündeminde yer aldı. Peki, Song Young-Kyu kimdir, neden öldü?

SONG YOUNG KYU NEDEN ÖLDÜ?

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Seul'ün güneyinde yer alan Yongin şehrine bağlı Cheoin-gu bölgesindeki bir aracın içinde hareketsiz şekilde bulundu.

Yerel saatle sabah 8 sularında bulunan cesedin, polis olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını ve intihar notu bulunmadığını duyurdu. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.

SONG YOUNG KYU KİMDİR?

18 Nisan 1970 doğumlu Song Young Kyu, 1994 yılında tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. 30 yılı aşkın bir süre boyunca Kore televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden biri olan Song Young Kyu, sevilen bir isim oldu.

En çok tanınan yapımlarından biri, 2019 yapımı Extreme Job filmindeki Komiser Choi rolüydü.

Ayrıca Hwarang, The Defects ve The Winning Try gibi projelerde de yer aldı.