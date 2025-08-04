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Bengisu Avcı kimdir, kaç yaşında? 'Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüzme, Bengisu Avcı, Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 1996 yılında İzmir'de doğdu. 2010 yılında açık su disiplini ile tanışan Avcı Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk oldu. İşte, Bengi Su Avcı hayatı, yaşı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

2010 yılında açık su disiplini ile tanışan Bengi Su Avcı, 2011 yılında Açık Su Milli takımına girdi. Son olarak Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak için suya girdiği Tsugara Kanalı'nı geçerek tarihe geçti. Bengi Su Avcı kimdir, kaç yaşında merak edildi. 

BENGİ SU AVCI KİMDİR?

Bengi Su Avcı 1996 yılında İzmir'de doğdu. 2011'de Açık Su Milli Takımı'na girdi. 

2016 yılında ilk defa Napoli-Capri arasındaki 34 kilometrelik parkuru yüzmek isteyen 6 kişilik "Çılgın Türkler Yüzme Ekibi" arasına katıldı.

2017'de Manş Denizi'ni yüzerek geçme girişimi 7 saat sonra hipotermiye girerek bırakmak zorunda kaldı. Ertesi sezon aynı parkuru yeniden deneyen Avcı, 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni yüzerek geçen en hızlı ve en genç Türk kadını oldu.

Bengisu Avcı kimdir, kaç yaşında? 'Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu - 1. Resim

2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024'te Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi geçti. 

19 Ekim 2024'te Molokai Kanalı'nın geçen ilk Türk unvanını elde etti. 

Aynı zamanda Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini tamamlayan ilk Türk kadın oldu. 

12 saat 10 dakikalık derece ile Avrupa'da bir kadın sporcunun ulaştığı en iyi derece oldu.

Son olarak Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için Japonya'da Tsugaru Kanalı'nı geçmek için girdiği yarışı tamamladı. 

Bengisu Avcı kimdir, kaç yaşında? 'Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu - 2. Resim

BENGİ SU AVCI KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında doğan Bengi Su Avcı, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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