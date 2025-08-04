Başakşehir Viking'i elerse rakibi kim olacak? Muhtemel rakibi UEFA kura çekimi ile netleşti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi iki maçta da mağlup ederek 3. eleme turuna adını yazdırdı. Turuncu-lacivertlilerin Norveç’ten Viking'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakipleri merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG’İ ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Başakşehir, Viking’i elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükselecek. Yapılan UEFA kura çekiminde turuncu lacivertli ekibin rakibi belli oldu. Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Univ Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking FK ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos 2025’te Norveç’in Stavanger kentindeki SR-Bank Arena’da, rövanş ise 14 Ağustos’ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir, bu turu geçerse play-off turunda karşısına çıkacak muhtemel rakibi Univ Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibi olacak.