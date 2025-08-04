Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk’e mağlup olan Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Siyah beyazlılar, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Play-off turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş'ın muhtemel rakibi ve kura detaylarını merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş’ın Konferans Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakibi araştırılıyor. Siyah beyazlılar St. Patrick’s Athletic’i elemesi durumunda Play-Off turuna yükselecek ve Konferans Ligi'nde Lausanne Sport - Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'İ YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Beşiktaş, 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic’i elemesi halinde play-off turuna yükselecek ve 4 Ağustos 2025’te TSİ 15.00’te çekilecek kura ile belli oldu.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselirse Lausanne Sport - Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.