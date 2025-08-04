Fenerbahçe Feyenoord’u elerse kiminle eşleşecek, Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Feyenoord’u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Fenerbahçe Feyenoord’u elerse kiminle eşleşecek, Fenerbahçe elenirse ne olur?

FENERBAHÇE FEYENOORD'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord’u elemesi halinde play-off aşamasına yükselecek. Fenerbahçe Feyenoord’u elerse rakibi Fransa temsilcisi Nice ile Portekiz devi Benfica arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe Feyenoord maçında yenilirse Fenerbahçe’nin Avrupa serüveni bitmeyecek. UEFA kuralları gereği sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenirse doğrudan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar dijital platformdan mücadeleyi izleyebilecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 22.00’de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul'da oynanacak. Kadıköy’deki mücadele saat 20.00’de başlayacak.