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Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Feyenoord, Kadro, Sakatlık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçlar için 25 kişilik kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Yeni transferler de kadroda yer alırken Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor belli oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda’nın güçlü ekibi Feyenoord ile karşılaşmaya hazırlanırken maç kadrosu da belli oldu. Taraftarın gündeminde maçta eksik olan oyuncular ve sakatlık durumları var. 

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroda 10 oyuncu yer almadı:

Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor. 

Rodrigo Becao’nun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Diego Carlos’un durumu merak edilirken Ognjen Mimovic’in ise Antalyaspor’a transfer olasılığı nedeniyle kadroda düşünülmediği öne sürüldü.

Yeni transferler Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jhon Duran ve Archie Brown kadroda yer alırken sakatlıktan dönen Anderson Talisca’nın listeye dahil edilmesi taraftarları sevindirdi. 

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor? - 1. Resim

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan isimler ise şu şekilde:

Kaleci: İrfan Can, Tarık Çetin, Livakovic

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Portekiz kampında iyi bir hazırlık dönemi geçiren Fenerbahçe, son hazırlık maçında Lazio’yu 1-0 mağlup ederek moral depoladı. 

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor? - 2. Resim

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İlk maç 6 Ağustos 2025’te Rotterdam’da saat 22.00’de, rövanş 12 Ağustos’ta Kadıköy’de saat 20.00’de oynanacak. Her iki maç da S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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