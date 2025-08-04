Daegu FC-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı canlı yayın bilgileri gündemde

Sezon öncesi kamp çalışmalarını Japonya ve Çin’de yaptığı hazırlık maçlarıyla sürdüren Barcelona, Asya turunun Güney Kore ayağında Daegu FC’ye konuk oluyor.

DAEGU - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Kore temsilcisi Daegu FC ile İspanyol devi Barcelona arasında oynanacak hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Yayın bilgisi netlik kazanmamakla birlikte Daegu - Barcelona maçının Barcelona'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanabileceği değerlendiriliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin kulübün dijital kanallarını takip etmeleri öneriliyor.

DAEGU - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Daegu - Barcelona maçı sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 14.00’te başlayacak. Karşılaşma, Barcelona’nın Asya turu kapsamındaki önemli hazırlık maçlarından biri olacak.

DAEGU - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Daegu - Barcelona maçı Daegu Stadyumu’nda oynanacak.