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‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı?
Reklam, Ankara, Gizem, Afiş, Teknoloji, Kampanya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara sokaklarında son günlerde sıkça karşılaşılan ve üzerinde yalnızca "akıllı OL!" ifadesi bulunan gizemli reklam afişleri, kamuoyunda büyük bir merak uyandırmıştı. Ne bir marka logosu ne de açıklayıcı bir ibare barındıran bu panolar, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekerken, çeşitli tahminlerin ve spekülasyonların gündeme taşınmasına yol açtı. Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı merak edildi. Sessiz sedasız şehri saran bu mesajların ne anlama geldiği sonunda netleşti.

Başkentteki reklam panolarına asılan “akıllı OL!” yazılı afişler, ilk günden itibaren birçok kişinin dikkatini çekti. Hiçbir kurumsal imza taşımayan afişler bazı kullanıcılar tarafından dijital bir dizi ya da sosyal bir farkındalık kampanyası olarak yorumlandı. 

AKILLI OL AFİŞİ NEDİR?

Ankara’da son günlerde şehir panolarında beliren ve üzerinde yalnızca “akıllı OL!” yazan afişler, başkentlilerin dikkatini çekti. Herhangi bir marka, logo veya açıklama içermeyen afişler gizemli yapısıyla büyük merak uyandırdı.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu gizemli mesaj, ilk etapta bir kamu spotu ya da dizi tanıtımı zannedildi. Söz konusu afişin aslında bir tanıtım kampanyasına ait olduğu anlaşıldı.

‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı? - 1. Resim

AKILLI OL AFİŞİ ANLAMI NE?

Gizemli afişin anlamı üzerine farklı görüşler ortaya atıldı. “Akıllı OL!” ifadesi, birçok kişiye uyarı ya da sosyal mesaj gibi gelirken, bazı kullanıcılar bu ifadenin bir dizi ya da sinema projesinin tanıtım cümlesi olabileceğini düşündü.

“Akıllı OL!” ifadesiyle aslında bir teknoloji bayisinin reklam kampanyasına vurgu yapıldığı ortaya çıktı.

‘’Akıllı Ol’’ afişinin gizemi çözüldü! Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne, neyin reklamı? - 2. Resim

AKILLI OL PANOSU NEYİN REKLAMI?

Yapılan araştırmalar ve gelen bilgiler doğrultusunda “Akıllı OL” panosunun bir teknoloji mağazasına ait olduğu netleşti. Herhangi bir isim ya da logoya yer verilmeyen kampanya, merak uyandırıcı tarzıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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