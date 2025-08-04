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Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Caz müziğinin usta ismi İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer, trafik kazası geçirdi. Üzücü haberi hasta yatağından duyuran Gencer, "Sabah sahnedeydim, akşam ölümle burun buruna geldim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden ve caz müziğinin ünlü ismi Bozkurt İlham Gencer’in oğlu, müzisyen Bora Gencer, talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi - 1. Resim

Geçirdiği kazayı Instagram hesabından duyuran Gencer, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak yaşadıklarını “Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım” sözleriyle anlattı.

Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi - 2. Resim

BORA GENCER'İN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Omuz bölgesinde medikal destek için bir aparat bulunan sanatçı, hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin detaylar henüz açıklanmazken, Bora Gencer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi - 3. Resim

Bu üzücü haberin ardından hayranları ve sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla şarkıcıya destek oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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