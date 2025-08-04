Üzen haber geldi! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden ve caz müziğinin ünlü ismi Bozkurt İlham Gencer’in oğlu, müzisyen Bora Gencer, talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Geçirdiği kazayı Instagram hesabından duyuran Gencer, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak yaşadıklarını “Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım” sözleriyle anlattı.

BORA GENCER'İN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Omuz bölgesinde medikal destek için bir aparat bulunan sanatçı, hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin detaylar henüz açıklanmazken, Bora Gencer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu üzücü haberin ardından hayranları ve sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla şarkıcıya destek oldu.