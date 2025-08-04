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Ünlü oyuncu Song Young-Kyu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Song Young-Kyu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyor
Film, Güney Kore, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Extreme Job” filmiyle tanınan Güney Koreli oyuncu Song Young-kyu, 55 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktör, bir araçta hareketsiz halde bulundu.

“Extreme Job” filmindeki rolüyle uluslararası tanınırlık kazanan Güney Koreli aktör Song Young-kyu, 55 yaşında hayatını kaybetti.

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Yetkililer, oyuncunun başkent Seul’ün güneyinde yer alan Yongin şehrine bağlı Cheoin-gu bölgesinde, park halindeki bir aracın içinde hareketsiz şekilde bulunduğunu açıkladı.

İNTİHAR NOTU BULAMADIKLARINI BELİRTTİLER

Cesedin, yerel saatle sabah 8 sularında aktörün tanıdığı biri tarafından bulunduğu bildirildi. Variety'nin aktardığına göre, polis olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını ve intihar notu bulunmadığını duyurdu.

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyor - 2. Resim

1994 yılında “Wizard Mureul” adlı çocuk müzikaliyle sahne hayatına adım atan Song Young-kyu, sonraki 30 yıl boyunca tiyatrodan televizyona, birçok yapımda yer aldı.

 Ancak asıl çıkışını, 2019 yılında Güney Kore’nin en çok hasılat elde eden filmlerinden biri olan “Extreme Job”da canlandırdığı “Şef Choi” karakteriyle yakaladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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