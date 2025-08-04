Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti
Oyuncu, Ölüm, Hayatını Kaybetti, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1980’lerin ünlü dizisi “WKRP in Cincinnati” ile hafızalara kazınan oyuncu Loni Anderson, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi yaptığı açıklamada “Ölümünü duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

1970 ve 1980’li yılların ünlü oyuncularından Loni Anderson, 3 Ağustos 2025 Pazar günü Los Angeles’ta hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 1. Resim

79 yaşındaki Anderson, özellikle “WKRP in Cincinnati” dizisinde canlandırdığı Jennifer Marlowe karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 2. Resim

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık olduğu bildirildi.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 3. Resim

Ailesi, AP’ye yaptığı açıklamada, “Sevgili eşimiz, annemiz ve büyükannemizin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

LGS 2. tercihler ne zaman, LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2025 Lise tercih sonuçları açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - MagazinDeniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı! Ünlü şarkıcının masal gibi evi olay olduSosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu - MagazinTepki çekmişti! Gözyaşlarına boğuldu: Açıklaması olay oldu'Kim Milyoner Olmak İster'de risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem de şöhret kazandırdı - Magazin'Günay Teyze'nin kararı hem para hem ün getirdi'Uzak Şehir'de şok gelişme! Duyanlar şoke oldu: O isim diziye veda mı ediyor? - Magazin'Uzak Şehir'de şok gelişme! O isim diziye veda mı ediyor?Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı - MagazinAkasya Durağı’nın Zeyno’su gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldıEzgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı - MagazinEzgi Mola’nın eski eşi silahlı saldırıda vurulmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...