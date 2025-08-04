Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
1980’lerin ünlü dizisi “WKRP in Cincinnati” ile hafızalara kazınan oyuncu Loni Anderson, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi yaptığı açıklamada “Ölümünü duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
1970 ve 1980’li yılların ünlü oyuncularından Loni Anderson, 3 Ağustos 2025 Pazar günü Los Angeles’ta hayatını kaybetti.
79 yaşındaki Anderson, özellikle “WKRP in Cincinnati” dizisinde canlandırdığı Jennifer Marlowe karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık olduğu bildirildi.
Ailesi, AP’ye yaptığı açıklamada, “Sevgili eşimiz, annemiz ve büyükannemizin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız